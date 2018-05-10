الحكومة تعتزم وقف استيراد الطّماطم المصّبرة

تعتزم الحكومة على وقف عمليات استيراد ثلاثي مركّز الطماطم، أو مايُعرف بالطّماطم الصناعية التي تشهد طلبا واسعا في السّوق الجزائريّة.

نظرا لإستعمالها في تحضير مختلف الأطباق والمأكولات التقليدية خاصة.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس بالجزائر، أن ّالتفكير جار لإدراج ثلاثي مركز الطماطم الذي يعتبر مادة أولية ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.

و قال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية “يجب أن نتوقف عن استيراد ثلاثي مركز الطماطم”.

و جاء ذلك في رده على عضو مجلس الأمة حول وضعية مصانع إنتاج الطماطم المعلبة.

و عن أسباب إدراج كيس الألمنيوم المخصص للتعبئة و المستعمل لحفظ ثلاثي مركز الطماطم في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، في حين يسمح باستيراد ثلاثي مركز الطماطم.

أفاد الوزير أنه بخُصوص هذه المادة الأولية نظمت وزارته بالتّنسيق مع وزارة التجارة أيام دراسية حول ” إمكانية

الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيراده”.

كما أوضح بهذا الخصوص، أن الوزارة نظمت مؤخرا اجتماعا مع محولي الطماطم، حيث تمت خلاله ” مناقشة إمكانية منع هذا المنتوج خلال هذه السنة او بغضون العامين المقبلين”.

و أردف قائلا : “يجب الوصول في اقرب الاجال الى منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم اتمنى ان يكون ذلك هذه السنة “مضيفا انه على قناعة بان السوق الوطنية تنتج حاليا ما يكفي الطلب الداخلي و تصدير الفائض.

و من جهة اخرى ، ذكر الوزير بأن شعبة إنتاج الطماطم الصّناعية سجّل قفزة من حيث النوعية و الكمية حيث قفز الانتاج من 4 ملايين و 700 الف قنطار سنة 2000 الى 12 مليون قنطار في 2017.