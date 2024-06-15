الحكومة تعدّل برنامج تعليم سياقة السيارات.. وهذا ماجاء فيه 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 40 قرار يحدد برنامج التكوين في سياقة السيارات.

وجاء في مضمون القرار إضافة محاور ووحدات جديدة في برنامج دروس تعليم السياقة. وكذا إضافة محور أخلاقيات السائق إلى برنامج الدروس النظرية.

كما تضمن القرار إضافة محور الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث لبرنامج الدروس. وأيضا إضافة محور التكنولوجيات الحديثة إلى برنامج دروس تعليم السياقة.

أما بالنسبة لساعات الدروس تم زيادة الحجم الساعي في دروس السياقة النظرية والتطبيقية. مع رفع الحجم الساعي في الجانب النظري من 25 ساعة إلى 30 ساعة للأصناف “أ1″ و”أ” و”ب” و”و”.

وكذا رفع الحجم الساعي في الجانب النظري من 15 ساعة إلى 20 ساعة للأصناف “ج1″ و”ج” و”د”.

في حين تم زيادة الحجم الساعي في الجانب التطبيقي من 10 ساعات إلى 15 ساعات للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها مع الحمولة المرخص به 750 كلغ.