الحكومة تعقد إجتماعا مع الولاة اليوم

تعقد اليوم الأربعاء الحكومة اجتماعا مع ولاة الجمهورية من أجل تقييم مدى تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتكفل الفوري بمناطق الظل ميدانيا لاسترجاع ثقة المواطن وانشغالاته وتوفير العيش الكريم.

وقال رضوان محفوظي المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية للإذاعة الوطنية، أنه قد طلب من ولاة الجمهورية وكل رؤساء الدوائر ومسؤولي الجماعات المحلية بالانتقال مباشرة الى مناطق الظل للتكفل بهذه الانشغالات ويتطلب ذلك عملا ميدانيا وآنيا من خلال جرد مناطق الظل لأن عهد مراقبة المشاريع من المكاتب قد ولّى.

وأضاف ذات المتحدث، أن أهمية اللقاء التقييمي بين الحكومة والولاة اليوم الأربعاء جاء لتصحيح وتدارك الأخطاء والنقائص وسيتبع التقييم بتوجيهات أخرى ليكون المواطن على اطلاع بمدى تقدم العمل على هذا الملف من جهة، وحتى يعلم المسؤول بأنه سيقيّم وسيكون أداءه أفضل وذلك لترسيخ ثقافة التقييم.