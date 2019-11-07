الحكومة تعلن الحرب على تبذير الخبز.. ولجنة مختصة لتفتيش المؤسسات العمومية

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الخميس، بأن الجزائريين يرمون يوميا 10 ملايين خبزة، وهو ما يكلف خزينة الدولة، الملايين من الدولارات.

وقال الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة، بقصر المعارض “صافكس”، أن إجمالي ما يرميه الجزائريون من خبز كل سنة، تصل قيمته إلى 222 مليون دولار.

ولخص وزير التجارة ما تخسره الخزينة العمومية جراء ظاهرة تبذير الخبز، بطرح أرقام رسمية.

وفي هذا الإطار، قال جلاب إن الجزائر تستورد أكثر من 1.6 مليار دولار من القمح اللين، كما تخصص 123 مليار دينار، لدعم أسعار القمح كل سنة.

ولأجل هذا يضيف الوزير أطلقت كل من وزارات التجارة والصحة والشؤون الدينية والتربية الوطنية والتعليم العالي، حملة توعية لمكافحة تبذير الخبز.

وقال سعيد جلاب، أن هذه الحملية التحسيسية، سيتم تعميمها وبشكل واسع، على مواقع التواصل الإجتماعي، وبمشاركة الجمعيات.

وسيتم اليوم الخميس، تنصيب اللجان المكلفة بحملة القضاء على تبذير الخبز.

ومن جهته، حذر وزير الصحة، من أن الخبز الذي يستهلكه الجزائريون فاقد للقيمة العضوية، ويسبب أمراضا منها السمنة.

واعترف وزير الصحة بوجود تبذير كبير للخبز بالمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لقطاعه.

مضيفا أن اللجنة التي سيجري تنصيبها، مخولة بمعاينة كل مؤسسة، ما دام التبذير حسبه لا يقتصر على الأفراد.