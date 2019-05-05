الحكومة تقرر إنجاز 248757 قطعة أرضية سكنية لسكان الهضاب العليا والجنوب

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك، درس خلاله ملف التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب.

أين قدم وزراء الداخلية والسكن، عروض تقييمية حول تقدم مشروع انجاز 1330 تجزئة اجتماعية تشمل 248757 قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتي لم يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها.

وقرر بدوي استكمال عملية التهيئة “viabilisation” الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.

لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم.

حيث خصّصت الحكومة غلاف مالي يفوق 92 مليار دج، للتكفل بهذه العملية التي تشمل فتح المسالك، وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها بــ 1.330 تجزئة.

ومرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية.

وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في كل مراحلها.