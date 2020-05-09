الحكومة تقرر رفع معاشات ومنح التقاعد من 2 إلى 7 بالمئة

قررت الحكومة رفع معاشات ومنح التقاعد من 2 الى 7 بالمئة، بداية من الفاتح ماي الجاري.

وأوضح بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم السبت، بخصوص التثمين السنوي لمعاشات ومنح التقاعد بعنوان سنة 2020، أنه في إطار رفع وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، قررت الحكومة تثمين معاشات ومنح التقاعد بعنوان سنة 2020، بنسبة تتراوح بين 02% إلى 07 % و ذلك ابتداء من الفاتح ماي 2020.

وحسب البيان، تتم هذه الزيادات حسب معدلات متفاوتة تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح التقاعد، وتراعي هذه الزيادات المعاشات والمنح الضعيفة بصورة خاصة.

حيث تم إقرار زيادة بــ 07 بالمئة، بالنسبة للمعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 20 ألف دج

فيما تم إقرار زيادة بـــ 04 بالمئة بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 20 ألف دج وتساوي 50 ألف دينار.

قررت الحكومة تثمين معاشات ومنح التقاعد، بزيادة 03 بالمئة، بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 50 ألف دج وتساوي 80 ألف دج .

كما تمت زيادة بــ 02 % بالنسبة للمعاشات والمنح التي تفوق 80 ألف دج.

للإشارة، سيتم صب هذه الزيادات ابتداء من شهر جوان 2020 مع احتساب شهر ماي بأثر رجعي.