الحكومة تقر إجراءات لفائدة شباب “أونساج” و”كناك” الذين تعثرت مؤسساتهم

أقرت الحكومة تقر إجراءات لفائدة شباب أونساج وكناك الذي تعثرت مؤسساتهم. وذلك من أجل منحهم فرصة ثانية لإعادة التمويل بشرط المساهمة الشخصية فيه بنسبة بين 10 و15 بالمئة.

وحسب ما جاء في القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الإجراءات الجديدة التي تتمثل في إعادة التمويل بالصيغة الثلاثية، تخص المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن من مزاولة النشاط أو تسديد الديون.

وأوضح القرار، أن الإجراء موجه لكل من أصحاب المؤسسات الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع المورد، وكذا أصحاب مؤسسات نفقت حيوانات اقتنوها بقروض بنكية، بالإضافة لأصحاب المؤسسات الذين تعرض عتادها للتلف بسبب عوامل خارجية (عيوب في التصنيع وعيوب خفية).