الحكومة تقف على مدى تقدم مشروع انجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال

استمعت الحكومة اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا العرض يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال.

وفي هذا الإطار، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 فيفري 2021.

وقد تمحور هذا العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والـمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الإقتصادي والتجاري.