الحكومة تلتقي اليوم بالولاة

ينعقد، اليوم وغدا الإثنين، إجتماع الحكومة بالولاة بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات.

وينظم اللقاء بقصر نادي الصنوبر تحت شعار “من أجل الجزائر الجديدة”، وسيشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إفتتاحه.

كما سيكون هناك برمجة لعدة مداخلات لعدد من الوزراء في مختلف القطاعات.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين حكومة جراد وولاة الجمهورية، يأتي هذا بعد الحركة الاخيرة الموسعة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سلك الولاة.

ومن المرتقب أن تعطي الحكومة أمرا للولاة من أجل السهر على التنفيذ الصارم والدقيق لمضمون مخطط عمل الحكومة في الميدان.