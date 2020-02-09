الحكومة تمدد قرار تخفيض الضرائب بـ50 بالمائة على العمال والشركات بأربع ولايات جنوبية

راسل المدير العام للضرائب بوزارة المالية مسؤولية المؤسسات الكبرى و المدراء الولائيين للضرائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وضعية العمال والمؤسسات الناشطة في أربع ولايات جنوبية والتي كانت تستفيد من تخفيض 50 بالمائة من ضرائب على الدخل

وحسب المراسلة التي بعث بها المدير العام للضرائب بوزارة المالية و التي تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منها فإنه وبناءا على التعليمات الواردة من مكتب الوزير الأول سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتسوية وضعية العمال و الشركات الناشطة بهذه الولايات.

وقال المدير العام للضرائب في مراسلته أن المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000 التي تنص على تخفيضات على الضرائب على الدخل للعمال و الشركات الناشطة بأربع ولايات جنوبية وهي كل من إليزي تندوف أدرار وتمنراست سيتم تمديدها وتسوية هذه الوضعية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وأكد المدير العام للضرائب على أن وضعية العمال و الشركات المعنية بهذا القرار سيتم تسويتها بأثر رجعي ابتداءا من الفاتح من شهر جانفي 2020.

وكانت مجموعة من نواب البرلمان عن ولايات الجنوب، قد راسلت في 3 فيفري الماضي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي.