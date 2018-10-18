الحكومة تمنع رسميا ارتداء النقاب في أماكن العمل

منعت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس وبشكل رسمي، ارتداء النقاب في أماكن العمل، أو أي لباس يتنافى مع طبيعة العمل.

حيث أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي، تعليمة وجهتها إلى الوزراء والولاة، تؤكد فيها منع ارتداء النقاب، او أي لباس لا يظهر وجه الفرد في العمل.

وطالبت المديرية، من خلال التعليمة بالتقيد الصارم بها، والإمتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.

وجاء في التعليمة أيضا، منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.