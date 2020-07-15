الحكومة توافق على صفقتین بالتراضي لتزويد وھران بالـماء الشروب

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدمه وزير الموارد المائیة حول مشروعي صفقتین بالتراضي البسیط من أجل تأمین تزويد سكان وھران بالـماء الصالح للشرب.

وبھذا الشأن، وطبقا لقانون الصفقات العمومیة وتفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتھا المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتین وفق صیغة التراضي البسیط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلیة میاه البحر “الـمقطع” بخزان لعرابة بسعة ألف 50 متر مكعب، في ولاية وھران.

وينبغي الإشارة إلى أن ھذا الـمشروع الذي جاء لیستجیب لحاجة استعجالیة وأساسیة بالنسبة لسكان ولايات وھران، وغلیزان، ومعسكر، وتیارت ومستغانم، لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وھو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومیة “SOGERHWIT” بالنسبة للإنجاز، وإلى الھیئة العمومیة للمراقبة التقنیة للبناء الـمائي ” CTH ” ،بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتھا.

كما ينبغي الإشارة أن تجسید ھذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الإلتزامات والتدابیر الاستعجالیة التي أقرتھا السلطات العمومیة لتأمین تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه أن يسمح بتدارك العجز الیومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.