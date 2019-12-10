الحكومة توافق على مشروعي توسعة ترامواي ومترو العاصمة

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم ، وأبدت موافقتها المسبقة على إبرام صفقات بصيغة التراضي البسيط، تخص مشاريع تنموية هامة لقطاع النقل والأشغال العمومية.

ويتعلق الأمر بالمشاريع مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550، بين رقان-برج باجي مختار-تيمياوين.

مشروعي توسعة خط الترامواي هراوة-عين طاية-برج البحري، وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمان-شوفالي.

في تعقيبه على عرض مشروع عصرنة الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كم، أكد الوزير الأول على أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة سياسة فك العزلة عن كل مناطق جنوبنا الكبير وتوفير منشآت طرقية توفر الأمن والسلامة والرفاهية لمواطنينا من خلال تجنيد كل الموارد المالية و الطاقات المتوفرة. كما أشار بأن هذا المشروع بالذات يكتسي طابع الأولوية ولابد من الرفع من وتيرة إنجازه على كامل المسار المقدر بـ 550 كلم.

وفي هذا الإطار، اسدى الوزير الأول تعليماته بخصوص إعطاء الموافقة المبدئية لإنجاز هذا المشروع في أجل لا يتجاوز سنتين 2020-2021، على أن يتم ذلك في إطار عقد-برنامج في شطرين مع مؤسسات وطنية مختصة،

أما فيما يخص إنجاز توسعتي خط الترامواي وخط المترو لولاية الجزائر، فقد أكد الوزير الأول على أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة وتطوير شبكة المواصلات على مستوى العاصمة، والتي تتضمن عدة توسعات لخطي المترو والترامواي لربط العديد من البلديات الأخرى استجابة للطلب الكبير على هذا النوع من وسائل النقل، حيث سيصل المترو لبلديات أولاد فايت ودرارية ومن الجهة الشرقية إلى غاية المطار الدولي وبلدية براقي، فيما تمس التوسعة الحالية شوفالي إلى طالب عبد عبد الرحمان. أما بالنسبة لخط الترامواي فسيتم توسيعه أكثر ليستفيد منه أكبر عدد من مواطنينا شرق العاصمة بين هراوة وعين طاية وبرج البحري.