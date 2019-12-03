الحكومة تُهنئ ذوي الإحتياجات الخاصة في عيدهم العالمي

هنأ، الوزير الأول نورالدين بدوي، اليوم الثلاثاء، ذوي الإحتياجات الخاصة في عيدهم العالمي المصادف لـ3 ديسمبر من كل عام.

وفي رسالة للوزير الأول بدوي قال”أتقدم باسمي وباسم الحكومة بتحية تقدير وعرفان إلى كافة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة يومهم العالمي المصادف لليوم 3 ديسمبر 2019″.

وأثنى وزير الداخلية الأسبق، كثرا لهذه الفئة، حيث أكّد بأنهم ذوا همم عالية، بالرغم من إعاقتهم.

وأشار ذات المتحدت، بأنّ فئة ذوي الإحتياجات الخاصة بالرغم من حالتهم، إلاّ أنهم برزوا وبرهنوا في جميع المجالات.

كما أكّد بأنّ الحكومة تكن كامل الإحترام والتقدير ، مؤكدا بأنها ستواصل ترقية حقوقهم ودعمهم وإنصافهم.

من أجل ينالوا المكانة التي تليق بهم في المجتمع، وإدماجهم في جميع مناحي الحياة.