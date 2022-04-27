الحكومة: مكافحة التجارة غير المشروعة لأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الإجتماع الدوري للحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية. وتتبع ومراقبة مسار التجارة الدولية والمحلية لعينات الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإن مشروع هذا النص لوضع تدابير خاصة وتشريع وطني. للتمكين من تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض”CITES”.

ويهدف المـشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مكافحة التجارة غير المشروعة في التراب الوطني لأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (الصيد المحظور، البيع). بالإضافة إلى وتنظيم دخول وخروج الأصناف في إطار التجارة الدولية. وأيضا حماية الثروة الطبيعية للحيوانات والنباتات في الجزائر.

خلص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول بدراسة عدد من ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة، الصحة، الداخلية والجماعات المحلية والتربية الوطنية.

وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدّم وزير التربية عرضا حول مراجعة البرامج والكتب المدرسية.

أين تم دراسة المساعي المبادر بها من قبل القطاع من أجل مراجعة البرامج والكتب المدرسية.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإن العرض الذي قدمه وزير التربية إرتكز على 4 محاور هامة وهي التدابير المتوخاة فيما يخص طور التعليم الابتدائي الذي يشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام التعليم بأكمله. بالإضافة إلى البرامج المدرسية والمراجعات المتوخاة في هذا الإطار.

كما إرتكز العرض على الكتاب المدرسي. وأيضا مسألة وزن الحقيبة المدرسية والإجراءات المتخذة للتخفيف منه.

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استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، وفدًا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين برئاسة محمد عبد الوهاب زياني.

وقد استعرض هذا اللّقاء أبرز التحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الاستراتيجية ضمن مخطط انعاش الاقتصاد الوطني الذي تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، استمع الوزير الأول إلى أهم انشغالات هذه الفيدراليات، مؤكدًا بالمناسبة على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين الجادين من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع،لاسيما، فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة، وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري كما أكد عليه رئيس الجمهورية في العديد من مداخلاته.

وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس فيدرالية الصناعة الغذائية، الزراعة والصيد، ورئيس فيدرالية الصناعة والخدمات، إلى جانب رئيسة فيدرالية البناء والأشغال العمومية.

الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في ذكرى يوم العلم، أن الحكومة ستواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة.

وكتب الوزير الأول تدوينة على صفحته بفايسبوك في هذه المناسبة جاء فيها: “في ذكرى يوم العلم. نعتز بأصالتنا الضاربة في عمق التّاريخ. وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبدالحميد بن باديس في ترسيخ قيمها في نفوس الأجيال”.

وأضاف أيمن بن عبد الرحمان: “رسالة ستظل في صميم تجندنا لبناء جزائر جديدة كما التزم بها السيّد الرئيس. فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها. سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر”.