الحكومة: وضع قائمة للأمراض المتنقلة

درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول درست الحكومة في إجتماعها اليوم بقصر الحكومة وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية ويتم التكفل بها من قبل الدولة.

ويأتي مشروع مرسوم تنفيذي هذا لتطبيق أحكام المادة 37 من القانون رقم 18 ــ 11 المؤرخ في 02/07/2018. والمتعلق بالصحة والذي يهدف إلى وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية. ويتم التكفل بها من قبل الدولة.

كما يمكن لمشروع هذا المرسوم إلى أن الكشف عن بعض الأمراض المتنقلة يتم تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. بينما يتم تسليم نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني من قبل الطبيب خلال مقابلة فردية.

ويندرج هذا المشروع في هذا الإطار إلى أن قطاع الصحة يتوفر على اختبارات خاصة للقيام بالتشخيص السريع وأدوية فعالة للعديد من الأمراض المتنقلة.

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قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم خلال إجتماع الحكومة. عرضا حول وضع ولايات الجنوب الـ10 الجديدة. حيث سجل أن هذه العملية تمت في ظروف جيدة.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أوضح الوزير الداخلية ان العرض المقدم سمح بتسليط الضوء على أهم الجوانب المرتبطة باستكمال النظام القانوني والتنظيمي. وإتمام عملية تقسيم الأصول والخصوم وتنصيب مختلف المجالس (المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي) وكذا الإعانات المالية المخصصة.

وسمح العرض بشرح الوضعية الراهنة المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الـمخصصة لإيواء المصالح اللامركزية. وتنصيب المسؤولين المحليين وافتتاح فروع لبعض الهيئات والأجهزة العمومية.

وفي ذات السياق ذكر الوزير الأول بالحرص على تطبيق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية وضع كافة الإدارات والمصالح العمومية على مستوى الولايات الجديدة.

وللإشارة فإنه من الضروري استكمال هذه العملية عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية. ملحا على ضرورة الاستعمال المشترك للمنشآت من أجل تسريع جاهزية المصالح العمومية.