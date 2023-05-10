الحكومة: تحويل  السيارات التابعة للإدارات العمومية إلى GPL وتدابير تحفيزية للخواص

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وحسب بيان الوزارة الاولى قدم وزير الداخلية عرضا حول برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية. وكذا ومشروع تجهيز السيارات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع “سيرغاز” .

وأوضح البيان أن برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية، يهدف إلى تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلديات الوطن. والغرض منه الحد من آثار استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية.

كمادرست الحكومة مشروع تجهيز المركبات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع، فقد قُدّم عرض تقييمي حول مدى تقدّم هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفعالية الطاقوية.

وذكرت الحكومة في ذات الإجتماع ان السلطات العمومية كانت قد قررت تحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميع كوقود في آفاق سنة 2030. من خلال تحويل مجمل حظيرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميع. وكذا من خلال تدابير تحفيزية لفائدة الخواص. بالإضافة إلى إقرار إعانة مالية لفائدة الخواص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع من قسيمة السيارات.