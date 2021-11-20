الحكومة تدرس إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 بأولاد فايت
خصص الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الأشغال العمومية.
وحسب مصالح الوزارة الاولى يتعلق هذا مشروع يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142. وذلك على طول 3.5 كلم، بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133.
ويدخل هذا في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق الـمروروي على العاصمة.
كما شدد الوزير الأول خلال الإجتماع على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لانجاز جميع الـمشاريع الـملتزم بها. وأكد بن عبد الرحمان ان هذا المخطط الـمروري الجديد للجزائر العاصمة من شأنه التخفيف على مستعملي الطريق الازدحام الـمروري الذي تشهده العاصمة.
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الحكومة تدرس مشروعي مرسومين تنفيذيين لفك الإزدحام المروري في العاصمة
إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان عرضين قدّمهما وزير الأشغال العمومية. وحسب مصالح الوزارة الاولى قدّم كمال ناصري عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين.
ويتضمن مشروع المرسوم الاول التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212 (2).
بينما مشروع المرسوم الثاني والتصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.
وحسب بيان الحكومة يندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحدّ من ازدحام حركة الـمرور بالعاصمة.
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