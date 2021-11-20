الحكومة تدرس إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 بأولاد فايت

خصص الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الأشغال العمومية.

وحسب مصالح الوزارة الاولى يتعلق هذا مشروع يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142. وذلك على طول 3.5 كلم، بين محور الدوران لأولاد فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133.

ويدخل هذا في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق الـمروروي على العاصمة.

كما شدد الوزير الأول خلال الإجتماع على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لانجاز جميع الـمشاريع الـملتزم بها. وأكد بن عبد الرحمان ان هذا المخطط الـمروري الجديد للجزائر العاصمة من شأنه التخفيف على مستعملي الطريق الازدحام الـمروري الذي تشهده العاصمة.

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