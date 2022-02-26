الحكومة تدرس تسيير الـمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. إلى عرض قدمه وزير البيئة حول بتسيير الـمساحات الخضراء.

وخلال إجتماع قدم وزير البيئة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 07 ـ 06 .المؤرخ في 13/05/2007، المتعلق بتسيير الـمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

ويهدف هذا القانون إلى إلى وضع سياسة حقيقية لترقية وتوسيع الـمساحات الخضراء. مع إدراج هذه الـمساحات في كل مشاريع البناء. ويعد أمرا إجباريا يتعين أن تتكفل به الدراسات الحضرية والـمعمارية العمومية والخاصة.

كما يهدف هذا مشروع هذا القانون إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات التي تنظم هذا الـمجال. بالإضافة إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات الـمركزية إلى الإدارات المحلية. فيما يتعلق بتسليم العقود الإدارية ذات الصلة.

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