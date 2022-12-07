الحكومة تدرس مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التربية

درست الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التربية ويتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى مشروع هذا المرسوم يهذف إلى إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعدّل والمتمّم. و يتماشى هذا المسعى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه.

بالإضافة إلى مسايرة المتطلبات الجديدة سواءً ما تعلّق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية. مع تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي، مع المؤسسات المماثلة. وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز.