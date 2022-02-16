الحكومة تدرس البرنامج الإستعجالي لفك الاختناق الـمروري بالعاصمة

قدم اليوم وزير الأشغال العمومية خلال إجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية.

وخلال الإجتماع الذي جرى برئاسىة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان درست الحكومة العملية الـمتعلقة بإنجاز طرق داخل موقعي جنان السفاري. وأيضا عين الـمالحة، بلديات بئر خادم بالإضافة إلى جسر قسنطينة وسحاولة بولاية الجزائر

ويذكر ان الأمر يتعلق بمشروع يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الإستعجالي لفك الاختناق الـمروري على مستوى العاصمة. والهدف منه التكفل بالطرق داخل موقع جنان سفاري، وكذا إنجاز طريق مزدوج يمتد عبر الوادي. والذي من شأنعه ان يكون بمثابة الطريق الدائري الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 شرقا، ومنفذ طريق العناصر غربا.

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قدّم وزير الأشغال العمومية اليوم في إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عرضًا حول فك الإختناق الـمروري بالعاصمة.

وحسب بيان مصالح الوازارة الأولى تناول العرض مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة الـمرور. وذلك على الـمحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي تبعا لتوقعات تطور حركة الـمرور.

ويدخل هذا العرض في إطار عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه الـمحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على الـمستوى التقني.

كما تم تقديم عرضًا تقييميًا حول التقدم الـمحرز في الـمشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين الـماضيين.

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