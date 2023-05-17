الحكومة تدرس مخطط إعادة تأهيل سافكس (SAFEX)

قدم وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX).

وخلال الإجتماع الدوري للحكومة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان تم دراسة عرض تقييمي يتعلق بتنفيذ مخطط إعادة تأهيل سافكس (SAFEX).

وحسب بيان مصالح الوزير الاول يندرج هذا التقييم في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات.

والهدف من هذا المشروع يرمي إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين شركة سافكس (SAFEX) من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الإقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.