الحكومة تدرس مشروعا لإقامة مركب لصناعة الحديد في بشار

إستمعت الحكومة في إجتماعها الدوريبرئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدمه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتضمن العرض مدى تقدّم دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بولاية بشار. والمخصص لإنتاج قضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية انطلاقا من خام الحديد لمنجم غار جبيلات.

وحسب بيانمصالح الوزير الاول فإن هذا المشروع يندرج في إطار إنشاء قطب للحديد والصلب على مستوى ولاية بشار، لتثمين المشروع الضخم لاستغلال خام الحديد لغار جبيلات.