الرقم السري :

136603

الحلال والإستقرار مطمحي، فهل من مجيب…

من ولاية تيارت نحملكم من خلال هذا الركن إلى واحدة من بناتها. أبت إلا أن تشاركنا رغبتها الملحّة في أن تبني بيتها وتحقق رغبتها في الإستقرار. صاحبة إعلاننا هذا تبلغ من العمر45ربيعا، مطلقة بدون أولاد، تجربة روت تفاصيلها بكل مرارة. مشيرة إلا أنه ولولا تمسكها بالصبر والطاعة لما رغبت في ترميم حياتها من جديد.

جميلة ومحترمة، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، تريد أن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله. يكون محترما وجادا، ترعاه وتمنحه ودها وتكون له قرة عين وخير متاع، تفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا. سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أنها تؤمن بمبدأ العدل لمن يمنحها كمقابل العدل والمساواة.

الرقم السري :

136604

منتهى أملي زوج يحفظ العشرة ويصون الودّ

إلى منطقة القبائل، نعرج لنحمل لكم رغبة حرفية تمتهن الخياطة التي اتصلت بنا. وأعربت عن خالص نيتها في أن تكمل مشوار عمرها إلى جانب رجل يصونها ويقدرها ويكون سندها. عزباء في من ال50من عمرها، ذات همّة عالية وخصال طيبة، متوسطة القامة، وجميلة الشكل. سليلة أسرة كريمة ومحافظة، إنسانة ترى أن كينونتها ستزداد رفعة إلى جانب من يحفظ الودّ ويصون العهد.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها، رجل يعي معنى المسؤولية. شرطها أن يكون من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم، وحبذا لو يكون عاملا مستقرا.

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الرقم السري :

136569

زوجة صالحة لقبائلي طيب يبتغي الإستقرار

رغبة منّي في أن أبدّد على نفسي حيرة البحث عن زوجة. أوكلت المهمة للقائمات على مركز الأثير وأنا كلي يقين من أنني سأجد لا محالة ضالتي. وأسعد بأن أكون إلى جانب إنسانة تقية نقية تحفظني بأخلاقها، وتغمرني بحيائها.

أنا رجل من منطقة القبائل، أبلغ من العمر 48 سنة، مطلق بدون أولاد. موظف مستقر والحمد لله مصدر رزق يضمن لي الحياة الكريمة، لدي مستوى جامعي، والكل يشهد بحسن سيرتي. كما أن لي سكنا خاصا بي، أريد أحيا بين جدرانه الأمل، وأن أتنفس فيه السكينة المودة إلى جانب زوجة صالحة. لا يهمني منطقتها، وأكثر ما أنشده إنسانة أصيلة سنها لا يتعدى 45 سنة. لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وأقبلها أرملة أو مطلقة.

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