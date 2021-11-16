رجال من مختلف الولايات يريدون الحلال في أقرب الأجال

هم رجال من مختلف الولايات يريدون أن يجدوا لأنفسهم محطة تجعل لحياتهم معنى ولون. همهم الوحيد أن يكون نصفهم الثاني في الحلال مكملا لهم وفق شروط ومعايير يختارونها هم. فتحنا لهم هذه السانحة حتى يتمكنوا من بلوغ أمالهم والعثور على ضالتهم.

الرقم السري :

135944

متميز بصدقه.. يناشد شريكة عمره

نبدأ على بركة الله من العاصمة، ونعرفكم على شاب في غاية الهمة، يبلغ من العمر 37 سنة. موظف مستقر، طيب ومتخلق، اتصل بنا ورغبته كبيرة في تحقيق الاستقرار من جديد، إلى جانب امرأة محترمة ودودة. صادقة وذات همة عالية، صاحب إعلاننا سبق له الزواج إلا أن عمر هذا الزواج انتهى لأسباب يشرحها لاحقا. لديه سكن خاص يحيا به هو ووالدته التي لا يريد أن يفارقها أو يحيا بعيدا عنها.

إلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا المقام يصل مع إنسانة صادقة طيبة. من العاصمة فقط وضواحيها، شرطه أن تكون موظفة مستقرة. سنها لا يتعدى 33سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

135945

من تكون لخالد زوجة وحبيبة ورفيقة درب

نبقى في وسط البلاد، لنحط الرحال هذه المرة بولاية تيبازة. نعرفكم على خالد رجل أعزب لم يسبق له الارتباط في الحلال، يبلغ من العمر 46 عام. اتصل بنا وكل رجائه أن يكون له نصيب إلى جانب امرأة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا.

صاحب العرض رجل ناجح ومميز، بالإضافة إلى سيرته الطيبة، هو مسير لمؤسسة خاصة يديرها بكل حنكة. لديه سكن خاص، يعي مسؤولية الرجل تجاه المرأة ويعي أن الزوجة كيان لا يتجزأ عن كيان الرجل.

يريد أن يجمعه القدر بامرأة حنونة، مثقفة، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت. حبذا لو كانت عاصمية أو من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، يفضلها عزباء. ولا مانع لديه إن كانت مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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