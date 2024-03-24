الحلقة الأخيرة من “صلة رحم”.. نهاية مأساوية للدكتور حسام والجمهور يتفاعل

ناقش المسلسل المصري “صلة رحم” على مدار 15 حلقة في سباق رمضان 2024، قضية شائكة لم تقترب منها الدراما قبل ذلك. وهي “تأجير الأرحام” التي يجرمها الشرع ويعاقب عليها القانون.

وشهدت الحلقة الأخيرة أحداثا مثيرة تتلخص في مصير الدكتور حسام بعد استماتته من أجل ولادة طفله.

واستقبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي نهاية أحداث مسلسل “صلة رحم” بكثير من الرضا. واعتبروا أنها نهاية طبيعية لقضية صادمة تناولها العمل بجرأة شديدة تحسب له.

وفي ظل إصرار البطل على تنفيذ مخططه في تأجير رحم امرأة ليحقق حلم زوجته في الأمومة. بعد أن فقدت رحمها بسبب حادث سيارة ارتكبه، مخالفا لشرع الله. انتاب مشاهدي المسلسل حالة حماس شديدة، وتفاعل كبير مع الأحداث لمعرفة كيف ستنتهي الأمور. خاصة مع نجاح البطل في العثور على امرأة تتوفر فيها كل المواصفات المطلوبة لتحمل جنينه هو وزوجته.

وبعد تصاعد الاحداث واقتراب الأم البديلة في وضع الجنين المنتظر، جاءت الحلقة 15 لتحقق حالة رضا بين الجمهور. حيث توفي البطل بعد إنجاب ابنه بثواني متأثرا بطعنة في بطنه. لينتهي المسلسل بالمولود وهو يتوسط بين الأم التي حملت فيه، والأم الثانية.

وحقق العمل نجاحا كبير، ونال أبطاله إشادات واسعة، سواء من الجمهور أو زملاء المهنة. فكتب أحد رواد مواقع عن المسلسل: “قصة وكتابة وإخراج وتمثيل عشرة على عشرة. واتقفلوا بنهاية تراچيدية، تكاد تكون الأعظم لأي مسلسل مصري من سنين. عمل متعوب فيه من الجلدة للجلدة. بجد كل التحية لصناع المحتوى اللي اجتهدوا في احترام عقول متابعيه. وعلى رأسهم محمد هشام عبية المؤلف، وتامر نادي المخرج، وطقم الممثلين، كله امتياز حتى الأدوار الثانوية”.