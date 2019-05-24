الحلقة الأولى من “مشاعر” تتجاوز 5 مليون مشاهدة على “اليوتيوب”

تجاوزت الحلقة الأولى من مسلسل “مشاعر” الذي يبث حصريا على قناة “النهار” خلال الشهر الفضيل، عتبة 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، في ظرف قياسي.

ويُعرض مسلسل مشاعر على قناة “النهار تي في” خلال شهر رمضان، وحقق نسبة مشاهدة عالية جدا في اليوتيوب، واحتل صدارة المسلسلات أكثر مشاهدة في الجزائر.

ويعتبر مسلسل “مشاعر”، إنتاج مشترك جزائري تونسي بإخراج تركي، فهذا المزيج نجح في تغيير صورة الجزائر بالخارج كون أبطال المسلسل أبدوا إمكانات هائلة وكبيرة جدا تصل بهم إلى العالمية.

ويتابع المشاهدين على اليوتيوب مسلسل مشاعر بداية من الساعة 19:00 مساء يوميا، حيث يبث مباشر على القناة الرسمية لمسلسل مشاعر على اليوتيوب.

بينما يتم عرضه على شاشة تلفزيون “النهار تي في” يوميا بداية من الساعة 21:20،