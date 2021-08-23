الحلقة الثانية من فتنة “الماك” و”رشاد”.. اغتيال SDF

“النهار” تكشف تفاصيل مخططات الحركتين الإرهابيتين مستقبلا

عمليات الاغتيال الهدف منها تصويرها على أنها عمليات انتقامية للشهيد جمال!

المتهمون في قضية سحل وقتل الشهيد جمال يمثلون أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في سيدي امحمد

مثُل، أمس، العشرات من المتهمين الموقوفين في قضية سحل وقتل الشهيد جمال بن اسماعيل، ثم حرق جثته، بعدما جرى جلب المتهمين على متن مركبات الشرطة إلى مقر محكمة سيدي امحمد في العاصمة، قبل أن يتم تقديمهم للمثول تباعا أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق.

وأظهرت لقطات مصوّرة لعملية وصول مركبات الشرطة وعلى متنها عشرات المتهمين، بعض المتهمين الذين شاهدهم الجزائريون في التسجيلات المصورة التي جرى بثّها على مناسبتين، وبعضهم الآخر لم يظهر بعد.

وقد تحصلت “النهار” على القائمة الإسمية للمشتبه فيهم في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل في منطقة “الأربعاء ناث إيراثن” بتيزي وزو، يوم 11 أوت الجاري.

وجاءت أسماء المشتبه فيهم كالآتي:

“م.رشيد”،”ب.محند”، “د.الياس”، “ش.مصطفى”، “م.محند”، “ح.علي بلقاسم”، “ح.كريم”، “ش.معمر”، “ب.طارق”، “ط.طيب”، “ج.عثمان”، “ي.يزيد”، “م.رمضان”، “ز.يوبا”، “أحمد.أ”، “ز.أغيلاس”، “ز.محمد”، “ز.العيد”، “ب.رمضان”، “ل.فرح”، “ز.سفيان”، “ق.عبد النور”، “م.ناصر”، “ع.يوسف”، “ش.لوصيف”، “ح.اعمر”، “ح.رمضان”، “ب.علي”، “و.إيدير”، “م.زكرياء”، “ح.اورابح”، “ا.مقران”، “س.سعيد”، “ب.يوبا”، “ق.أحمد”، “ب.محند”، “ح.عبد النور”، “م.ناصر”، “م.محند أوبلعيد”، “م.سفاقس”، “ح.عاشور”، “م.نبيلة”، “ن.اعمر”، “آ.رابح اسماعيل”، “م.لونيس”، “ب.علي”، “د.لحسن”، “ش.محند امزيان”، “ح.أوسعيد”، “م.فؤاد”، “ف.الياس”، “ا.إلياس”، “ا.وليد”، “ط.محمد أيمن”، “ر.محمد رضا” وهو شخص قاصر، “ش.نبيل”، “ب.سالم”، “ي.احمد”، “ف.فرحات”، “ي.إلياس”، “ب.يوغرطة”، “م.عميروش”، “خ.حسين”، “م.شعبان”، “خ.طاهر”، “ڤ.مجيد”، “ي.عزيز”، “م.محند”، “ب.عبد العزيز”، “س.محرز”، “ح.كسيلة”، “ل.بوسعيد”، “أ.أعمر”، “أ.رابح”، “ڤ.إسلام”، “خ.أنيس”، “ن.يانيس”، “ع.محمد”، “ش.فرحات”، “ح.يوبا حكيم”، “ف.ناصر”، “ب.رياض”، “ح.بلعيد”، “و.عبد الرؤوف”، “ز.ڤايا”، “م.أحمد”، “خ.يزيد”، “خ.صفاض”، “ز.بلال”، “س.حسان”، “ر.أعمر” و”سارة”.

وفي موضوع متصل، نشر تلفزيون “النهار”، صباح أمس، تفاصيل ما قال إنه مخطط سري إجرامي كانت شبكات نائمة لحركتي “رشاد” و”الماك” تنوي تنفيذه في قادم الأيام، في إطار تطبيق الخطوة الثانية من خطة إثارة النعرات وإيقاظ حرب وقودها العرق والإديولوجيا.

وفي التفاصيل، نقل تلفزيون “النهار” عن مصادر مطلعة، قولها إن المخطط كان يعتمد أساسا على إشعال فتيل فتنة بين سكان منطقة القبائل وباقي الولايات، من خلال استهداف، هذه المرة، أشخاصا من المتشردين من دون مأوى في بعض الولايات، واغتيالهم.

وأضاف تلفزيون “النهار”، أن مخطط حركتي “رشاد” و”الماك” كان يقوم أساسا على تصوير عمليات الاغتيال تلك التي تستهدف أشخاصا من دون مأوى، على أنها عمليات انتقامية على مقتل الشهيد جمال بن اسماعيل.