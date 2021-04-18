الحلقة الخامسة من مسلسل مليونير تتصدر توندونس الجزائر

تصدرت الحلقة الخامسة، لمسلسل “ميليونير”، والذي يبث حصريا على قناة “النهار” توندوس يوتيوب في الجزائر.

وتصدرت الحلقة الخامسة من المسلسل الدرامي الكوميدي “ميليونير”، ترتيب التوندونس، بمعدل 513 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط.

كما احتلت الحلقة الرابعة من مسلسل “ميليونير” المرتبة الثانية، بمعدل مشاهدة بلغ 944 ألف خلال يوم واحد.

وأبدع نجوم “ميليونير”، على غرار، الفنانة القديرة، بيونة، والفنان حسان كشاش، نبيل عسلي، وعادل في آداء أدوارهم.

وتُقدم قناة النهار، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.