«الحلم الإفريقي اليوم يبان.. ولازم واحد يروح فرحان» !

م.الجزائر – و.سطيف اليوم على الثانية زوالا بملعب 5 جويلية

كازوني: «مباراة الوفاق نهائي مصغر والأفضل سيتأهل»

مباراة مصيرية وساخنة سخونة الطقس المنتظرة زوال اليوم، يحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، تجمع مولودية الجزائر ووفاق سطيف، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، وتحمل حلما مشتركا بين الشناوة وأبناء عين الفوارة، لبلوغ ربع نهائي المنافسة القارية.

لكن وفق ظروف خاصة لكل فريق، فالمولودية المتواجدة على صفيح ساخن بسبب الضغط الجماهيري، بحكم أن المنافسة الإفريقية تعد الهدف الرئيسي والأبرز للفريق العاصمي.

خاصة بعد تضييعه الموسم الفارط لقبين في فترة قصيرة وخروجه صفر اليدين، جعل الأنصار ينتظرون انطلاقة قوية مع بداية الموسم الجديد، بعد الاستقرار في التشكيلة والعارضة الفنية وكل التدعيمات التي وضعت تحت تصرف الفريق.

وهو ما يضع المدرب الفرنسي كازوني والمدير الرياضي قاسي السعيد في مرمى الإقالة في حال ضياع الحلم الإفريقي.

حيث سيكون على زملاء درارجة ليس فقط تحقيق التعادل أو الفوز، وإنما رفع الأيدي والدعاء من أجل سقوط نادي الدفاع الحسني الجديدي في سفريته نحو الكونغو لمواجهة تي بي مازيمبي، الذي ضمن تأهله مسبقا، وقد يتسبب ذلك في خلق كواليس لا تخدم المولودية.

وستكون تشكيلة العاصميين محرومة من خدمات سويبع المعاقب وحدوش وبن عروس غير المؤهلين للمنافسة الإفريقية، وأيضا بن عثمان وتبي المصابين.

لكن ذلك لن ينقص من خيارات المدرب كازوني ولن يجد مبررات في مهمته لقيادة الفريق نحو التأهل، وسيجد نفسه مطالبا بخطة تليق بقيمة المباراة والمنافس الذي سيلعب بنية الثأر بعد سقوطه في لقاء الذهاب في سطيف، لكن هذه المرة بقيادة المدرب المغربي رشيد الطاوسي.

كازوني: «في كل مباراة أفكر بأنها الأخيرة بالنسبة لي وهذا الأمر لا يقلقني أبدا»

لمّح المدرب الفرنسي للعميد بيرنار كازوني، إلى أنه لا يخشى الإقالة، وأنه يفكر فيها في كل مباراة، لكن ذلك لا يقلقه أبدا.

وقال خلال الندوة الصحفية أمس: «في كل مباراة أفكر أنها الأخيرة بالنسبة لي، وهذا الأمر لا يقلقني أبدا»، وأضاف: «مباراة رابطة أبطال إفريقيا ليست مثل مباريات البطولة، سطيف انهزمت في البطولة ونحن فزنا لكن هذا لا يعني شيئا، مباراة اليوم بمثابة نهائي مصغر بين الوفاق والمولودية، الوفاق يكفيه الفوز لتحقيق التأهل ونحن حضّرنا جيدا لهذه المباراة»، وتابع قائلا: «كان يمكننا حسم الأمور في المغرب، لكن حدث الذي حدث، الآن علينا لعب المباراة والتركيز فيها».

«علينا التأقلم مع توقيت اللقاء ولست مهتما بنتيجة مباراة الجديدي ومازيمبي»

خفف مدرب لوريان السابق من وطأة توقيت اللقاء والحرارة المرتقبة زوال اليوم، وقال: «علينا التأقلم مع توقيت المباراة، هذه مشكلة الفريقين معا، وطبعا اللعب في الزوال ليس مثل اللعب ليلا».

وأضاف: «لست مهتما بما سيحدث في مباراة مازامبي والدفاع الحسني الجديدي، يمكنني تخيل العديد من الأمور، لكن لا علم لي بما سيحدث، علينا أن نلعب مباراتنا وفقط من دون التفكير في المباراة الأخرى، والأفضل هو الذي سيتأهل»، وأضاف: «وضعيتنا معقدة لكن سنعود بقوة، شعيبي سيكون في دكّة الاحتياط وقد نشركه في حال احتجنا إليه لكنه غير جاهز».

عزي: «نتفهم غضب الأنصار لأن المولودية ملكهم ونسعى للفوز أمام الوفاق»

أكد مدافع المولودية أيوب عزي أنه وزملاءه يتفهمون غضب الأنصار من الفريق في الفترة الأخيرة، لكنه حسبه حققوا نتائج إيجابية لحد الآن، كما أنهم يسعون للفوز في مباراة اليوم.

وقال في الندوة الصحفية أمس: «نتفهم غضب الأنصار وهذا من حقهم، لكننا نحقق نتائج إيجابية، لعبنا مباراتين في البطولة ولدينا 4 نقاط، وفزنا بمباراتنا في كأس العرب، ولدينا مباراة مهمة اليوم ونسعى للفوز بها»، وأضاف: «الأنصار من حقهم الغضب لأن المولودية ملكهم ومباراة اليوم هي مباراة المصالحة مع الجماهير».