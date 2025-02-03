الحلويات الجزائرية تُتوج بالذهب في مسابقات Gastro Alanya

حازت المشاركة الجزائرية الممثلة في منتسبي الجمعية الوطنية للأفناك الذهبية للسياحة والطهي خلال مسابقات مهرجان قاسترو الانيا “Gastro Alanya” بتركيا ، وبمشاركة 20 دولة، على عديد الميداليات والكؤوس.

وتحصلت الجزائر، على 3 ميداليات ذهبية في الحلويات الجزائرية التقليدية. وذهبية في التحليات وفضية في الطبخ، وكأسين في التحكيم الدولي.

ومن الحلويات التقليدية المتوجة بالذهب يوجد :مقروط اللوز وبقلاوة وهريسة، وفانيد، ونقاش، ودزيريات، وكعيكعات، وصامصة، وفاكية، وكفتة، وتشارك بأنواعه، ومخبز.

ومن التحليات شباح الصفرة بالفواكه بتقديم عصري، والرفيس لقسنطيني، واللحم الحلو مقدم بطريقة عصرية.

أما فيما يخص طبق قاسترو، فقد عادت الميدالية الفضية إلى طبق حوت عاصيمي جزائري.

كما تحصلت بناصر وسيلة رئيسة جمعية الافناك الذهبية للسياحة والطهي، على كأس التحكيم الدولي إلى جانب وسيلة سادات.