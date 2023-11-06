الحليب.. البقوليات واللحوم: وزير الفلاحة يسدي تعليمات هامة

أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الاثنين، جملة من التعليمات تصب مجملها حول المواد الواسعة الاستهلاك.

كما أمر وزير الفلاحة، بمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور و رفع المساحة المزروعة بالبقوليات .

وجاءت التعليمات خلال لقاء ترأسه هني، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات من الوزارة. وكذا ممثلين عن وزارة التجارة وترقية الصادرات وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع.

كما تم تقديم عرض مفصل من طرف ممثل وزارة التجارة و ترقية الصادرات حول الخارطة الجديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم. من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة و كل المصالح المختصة على مستوى كل الولايات و هذا لضمان وفرته بكل مناطق الوطن. حيث ثمن الوزير المجهودات المبذولة لتنسيق التام بين القطاعين. وكذا رقمنة خارطة توزيع المادة الأولية للملبنات العمومية والخاصة.

كما كان اللقاء فرصة لعرض قائمة المنتجات الفلاحية المعنية بتحديد هوامش الربح الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتم إسداء تعليمات صارمة لغرض التكفل الأنجع و السريع بكافة الانشغالات المطروحة. سيما ما تعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء و البيض، لغرض توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة تكون في متناوله.

للإشارة، تم اللقاء بحضور الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة CNA ، وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين U NPA. والأمين العام للإتحاد الوطني للتجار و الحرفيين UGCAA الجزائريين، وممثلي عن الجمعية الوطنية لناقلي و موزعي الحليب. الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن،الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء،المجلس المهني لشعبة الحبوب ومتعاملين اقتصاديين في إنتاج البقول الجافة.

حيث خصص لدراسة التدابير العملية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وعدة ملفات مهمة وذات أولوية لاسيما ما يتعلق بالتحضير للموسم الفلاحي 2023-2024، مجريات حملة الحرث والبذر .

كما تم التطرق إلى آخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور). وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع إيفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب.