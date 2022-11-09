الحليب والحبوب.. 507 مليار دينار دعم الدولة للقدرة الشرائية

كشف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، عن ميزانية القطاع لسنة 2023، في إطار قانون المالية الجديد.

كما قدر الوزير الميزانية بـ617.99 مليار دج، يخصص منه 567.68 مليار دج لتنفيذ برنامج القطاع. و 30.67 مليار دج لبرنامج الغابات. بينما خصّص منه 19.64 مليار دج للإدارة العامة.

وفي إطار دعم الدولة للقدرة الشرائية، أشار هني إلى مساهمتها في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب. من خلال تخصيص مبلغ 507.52 مليار دج، أي ما يعادل 86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع.

كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وقت سابق، الحكومة بإعطاء الأولوية لتعزيز انتاج الحليب العادي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أسدى الرئيس تبون تعليمات للحكومة بالاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرُضّع.

كما أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات نصت على إقامة شراكات مع خبرات أجنبية لصناعة حليب الأطفال الرضع.

وقال من جهته، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة وضعت عدة تدابير من أجل توفير مخزون من الأغذية، خاصة الحبوب، اين تم منح 900 مليار دينار إلى الديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.

كما أضاف الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن مخطط عمل الحكومة يندرج ضمن استراتيجية ترشيد الاصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الحصيلة ستسلط الضوء على اهم الانجازات التي حققتها القطاعات من سبتمبر 2021 إلى غاية شهر أوت 2022.

وكشف تالوزير الأول في ذات السياق، إلى أن تطور الصدمات العالمية كان له تأثير على معدل التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة خلال أفريل الفارط وبلغ 10 بالمائة في سبتمبر وهو اعلى منذ سنة 2008. وكان له تأثير في زيادة في الاسعار المواد الغذائية. حيث إرتفع سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى أكثر من 500 دولار. ارتفع بـ 80 بالمائة في نفس الفترة في 2021 اين كان ثمنه 280 دولار للطن.