الحمام يجبر بريطانيا على إعلان حالة الطوارئ!

توفي شخصان بعد إصابة فطرية مرتبطة بفضلات الحمام في إحدى مستشفيات بريطانيا، وكان فطر “المستخفيات” هو السبب في حالتي الوفاة.

وسرعان ما أعلن مستشفى الملكة إليزابيث حالة الطوارئ لمنع تفشي المرض، بينما فتحت السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وحسب مسؤولين في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن روث الحمام هو مصدر العدوى المحتمل في المنطقة.

وأكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الفطر المذكور يصيب الرئتين، لكن في حالات أخرى يمكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا، والتهابات في الدماغ.

وقالت مستشارة في مجال مكافحة العدوى: “يمكن أن يصاب بعض الناس بالعدوى، بعد استنشاق هذه الفطريات المجهرية”.

كما أشارت المستشارة إلى تراجع حالات الإصابة بالفطر، منذ وضع تدابير رقابية.