الحماية المدنية تُحذر من حوادث الغرق في المسطحات المائية

نظمت مصالح الحماية المدنية في ولاية خنشلة، حملة تحسيسية وتوعوية، من خطر الغرق في البرك، والسدود، والمسطحات المائية والأودية.

وتأتي هذه الحملة التحسيسية، في إطار الحملة المرتبطة بأخطار موسم الاصطياف لسنة 2023 خاصة خطر الغرق.

ونظم هذه الحملة، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوحمامة، رفقة مصالح الدرك الوطني، والصحة الجوارية ومكتب حفظ الصحة.

وتم تنظيم هذه الحملة التحسيسية على مستوى بلدية لمصارة.