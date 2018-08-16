 الحماية المدنية:السرعة سبب حادث المرور الأليم بإليزي

قال عبد الفتاح قسوم مدير الحماية المدنية لولاية إليزي،أن المصالح حاليا سجلت 6 وفيات بصفة رسمية ،مع تسجيل حالة إصابة “جد حرجة”.

وفي إتصال مع قناة “النهار” قال ذات المسؤول، أن الحادث نجم إثر إصطدام سيارتين بإتجاه مدينة حاسي مسعود.

واضاف أنه ولحد الساعة لاوجود لمعلمات مؤكدة تفيد ان الضحايامن عائلة واحدة.

نافيا اي علاقة لحالة الطقس أو وجود إضطرابات جوية لها سبب وعلاقة مباشرة بالحادث المسجل والذي أودى لوفاة 6 اشخاص بعين المكان.

ودعا مسؤول الحماية المدنية، الجميع وخاصة مستعملي الطريق لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع إتباع جميع إرشادات التوعية والتحسيس.