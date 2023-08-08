الحماية المدنية:حالات الغرق المسجلة لحد الآن تجاوزت كل مواسم الإصطياف السابقة

أكد رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أن حالات الغرق المسجلة. منذ انطلاق موسم الاصطياف الحالي قد بلغت 148 حالة. وهو عدد تجاوز عدد الحالات المسجلة طيلة موسم الاصطياف الماضي والمقدر ب 130 حالة وفاة.

وأبرز برناوي لدى نزوله ضيفا على أثير القناة الأولى هذا الثلاثاء أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة في الشواطئ الممنوعة. و58 حالة غرق في المجمعات والمسطحات المائية.

وشدد على أن السبب الرئيسي لهذه الحالات هو عدم التقيد بالنصائح والإرشادات وعدم الأخذ بتدابير الوقاية. لاسيما التوافد على الشواطئ الممنوعة والسباحة في الأماكن الخطرة.

واسترسل المتحدث ذاته بالقول “سجلنا كذلك عدة حالات غرق خارج أوقات عمل عناصر الحماية المدنية في الصباح الباكر. وليلا بالإضافة إلى حالات الغرق أثناء تواجد الراية الحمراء حيث تكون السباحة ممنوعة. ”

وبتطرقه إلى الإجراءات المتخذة للتقليل من حالات الغرق أكد النقيب برناوي على ضرورة تكثيف العمل الجواري. والحمالات التحسيسية، مشيرا في السياق ذاته إلى المراسلة التي أسداها الوزير الأول لكل الولاة وكل القطاعات المعنية. للتكثيف من الحملات التحسيسية الجوارية.

ودعا النقيب برناوي في ختام حديثه الى إشراك كل الفاعلين والمتدخلين للرفع من درجة الوعي والتحسيس. بالإضافة إلى الإجراءات العملية على غرار إمكانية التمديد في ساعات العمل. خاصة في أوقات الذروة وأيام نهاية الأسبوع للتقليص من هذه الحصيلة الثقيلة والمؤسفة بالإضافة. الى إشراك أرباب العائلات في هذه العملية من خلال مرافقتهم الدائمة لأبنائهم في الشواطئ.