الحماية المدنية: لم يتم تسجيل إصابات أو خسائر إثر الهزة الأرضية

أعلنت مصالح الحماية المدنية، أنها لم تسجل أي إصابات أو خسائر على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايات الجزائر، بومرداس، البويرة والبليدة.

وجاء في بيان الحماية “على إثر الهزة الأرضية المسجلة صبيحة اليوم في حدود الساعة 10سا50د بقوة 5.1 درجة. على سلم ريشتر وحدد مركزها ب 09 كلم شمال غرب بلدية ميهوب ولاية المدية. قامت وحدات الحماية المدنية بعمليات استطلاع وتعرف، بكل من الولايات التي شعروا بالهزة الأرضية على غرار الجزائر، تيزي وزو، البويرة المدية، بومرداس، البليدة”.

مضيفة “لحد الساعة لم يتم تسجيل أي تدخل أو إصابات او خسائر” .