الحماية المدنية.. أزيد من 21 ألف تدخل خلال أسبوع

سجلت الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة بين 14 إلى 20 فيفري، 21018 تدخل، إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

ومن بين التدخلات، سجلت 12615 خاص بعمليات الإجلاء الصحي، حيث تم إســعاف وإجلاء 12326 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وقامت الوحدات، بـ2125 تدخل لأجل 1225 حادث مرور، أدت إلى وفاة 32 شخص وجرح 1401 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وسجلت أثقل حصــيلة، بباتنة بوفاة 4 أشخاص وجرح 63 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثـر 52 حادث.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1169تدخلا سمح بإخماد 813 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

بالإضافة إلى 5114 تدخـل فـي عمليات مختلفة، لتغطية 4383 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.