الحماية المدنية.. أكثر من مليون تدخل عملي سنة 2020

قال المدير العام للحماية المدنية، بوغلاف بوعلام، إن شعار الاحتفال لهذه السنة له مدلول قوي، في ابراز دور اجهزة الحماية في المحافظة على اقتصاد الجزائر.

وأوضح بوغلاف بوعلام، خلال الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن الأخيرة، لها دور هام في حماية الاقتصاد من خلال تدخلاتها.

وأشار المتحدث، أن هذه التدخلات تمكن مجملها في إخماد الحرائق الحضرية والصناعية وحمايتها من الإتلاف وحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية.

وأفاد المسؤول الأول للهيئة، أن خلال سنة 2020، تم تسجيل مليون و262 ألف و595 تدخلا عمليا.