الحماية المدنية: أكثر من مليون مصطاف قصد شواطئ بومرداس خلال أسبوع

تعرف شواطئ ولاية بومرداس توافد غير مسبوق للمصطافين من مختلف ولايات الوطن.

حيث تجاوز عددهم في ظرف أسبوع واحد الممتد من الفاتح و إلى السابع من شهر جوان الماضي 1.100 مليون مصطاف.

وأكدت خلية الإتصال بالحماية المدنية أن العدد المذكور سجل بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.

لم يؤخذ في الحسبان العدد الهائل من المصطافين الذين يقصدون شواطئ الولاية ليلا.

بسبب توقف عمل أعوان الحماية المدنية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

و بعدما أوضح في هذا الإطار أن عدد المصطافين وصل في عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 700 الف مصطاف.

وإلى ما بين 200 و300 مصطاف في سائر ايام ذلك الأسبوع.