الحماية المدنية: أكثر من 15 ألف عون وإمكانيات معتبرة لمكافحة حرائق الغابات

سخرت المديرية العامة للحماية المدنية إمكانيات معتبرة خلال موسم الاصطياف الحالي في مجال مكافحة حرائق الغابات التي سجلت مؤخرا في عديد مناطق الوطن.

وأفاد بيان لذات المصالح، فقد جندت الحماية المدنية، 65 رتلا متنقلا و505 وحدة تدخل و 4 طائرات مروحية، كما خصصت أيضا 1250 شاحنة إطفاء و570 سيارة اسعاف و 15.662 عون من جميع الرتب.

وأضاف البيان، أن الأرتال المتنقلة الـ 65 لمكافحة حرائق الغابات تتكون من “300 عون من جميع الرتب و 650 شاحنة إطفاء و 65 سيارة إسعاف.

من جهة أخرى، أكدت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحدات التدخل تضم 12.625 عون من جميع الرتب و600 شاحنة اطفاء و 505 سيارة اسعاف”، في حين أن الوحدة الجوية تشمل “4 طائرات مروحية من طراز AGUSTA 139 و 17 طيار و 20 تقني”.

وتشير حصيلة حرائق الغابات المسجلة لغاية يوم أمس الاربعاء الى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة اجمالية تقدر ب14496 هكتار منها 4268 هكتار من الغابات و 5563 هكتار من الادغال و 4665 هكتار من الاحراش.