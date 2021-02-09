الحماية المدنية.. أكثر من 19 ألف تدخل خلال أسبوع واحد

سجلت الحماية المدنية، ما بين 31 جانفي إلى 6 فيفري، 19293 تدخل إثر تلقيها مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، المنزلية، الإجلاء الصحي، الحرائق وتغطية تظاهرات الأجهزة الأمنية.

وحسب البيان، فتم تسجيل 11550 تدخل بعمليات الإجلاء الصحي، أين تم فيها إسعاف وإجلاء 11331 جريح ومريض إلى المستشفيات.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ1961 تدخل لأجل 1127 حادث مرور.

وأدت هذه الحوادث إلى وفاة 28 شخص وجرح 1324 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية.

وسجلت أثقل حصيلة بعين تيموشنت،بوفاة 3 أشخاص وجرح 18 آخرين تم تحويلهم إلى المستشفيات على إثر 14 حادث مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ1285 تدخلا سمح بإخماد 894 حريق منها، منزلية، صناعية وحرائق مختلفة.

وخلال نفس الفترة، قامت المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ4497 تدخل لتغطية 3936 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.