الحماية المدنية: أكثر من 2500 تدخل خلال 24 ساعة و6 وفيات في حوادث المرور

سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2572 تدخلًا عبر مختلف ولايات الوطن، بمعدل تدخل واحد كل 33 ثانية، في إطار مهامها الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، تدخلت وحدات الحماية المدنية في 193 حادثًا، أسفرت عن إصابة 232 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تسجيل 6 وفيات.

كما سجلت المصالح ذاتها تدخلين بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حيث تم إسعاف 4 أشخاص تعرضوا للتسمم، دون تسجيل أي حالة وفاة.