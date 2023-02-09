الحماية المدنية.. أكثر من 60 تدخل في تركيا وسوريا منذ بداية العملية

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن حصيلة تدخلاتها منذ السادس من فيفري الجاري، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وحسب الحصيلة الأخيرة التي وضعتها الحماية، فإن فرق لتدخل تمكنت في تركيا من إنقاذ 12 شخصا وانتشال 36 متوفي. أما في سوريا، فتم إنقاذ شخص واحد، وانتشال 18 متوفي.

وكشفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أنه تم تسخير أكثر من 10 طائرات مساعدات إلى تركيا وسوريا. كما أشارت، إلى أن “ورشة العمل مفتوحة إلى غاية الآن، والمساعدات والهبات لا تزال تصل الهلال”.

وقالت، حملاوي في تصريح للنهار، إن الهلال أحمر يدرس مع السلطات العليا للبلاد، كيفية فتح جسر جوي ثاني قريبا. تابعة “وسنأخذ بعض الوقت من أجل إعادة النظر في النقائص والاحتياجات وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطات الجزائرية”.

موضحة “أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري بعدم الذهاب إلى كميات ضخمة لأن اللوجيستيك في إدارة المساعدات كبيرة جدا”. و”الأولوية الآن لإغاثة المسعفين الحاجيات الأساسية “.

في حين، أكدت المتحدثة، أنه تم تسخير أكثر من 10 طائرات بين تركيا وسوريا التي تتحصل على الأغلبية. كما أشارت إلى المجهودات والجاهزية الكبيرة التي تبذلها فرق الحماية المدنية في تركيا وسوريا. قائلة “عتاد الحماية المدنية كبير وضخم وتم تخصيص طائرات كبيرة ويلزمه طائرات كبيرة”.

وقالت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، الأربعاء، إن خلال ساعات تم جمع أكثر من 215 طن من المساعدات. وكذا تسخير 50 مسعفا، قائلة “لم نستطع إلا إرسال 25 مسعفا لأن هناك بعض المعطيات والأولويات”.