الحماية المدنية: أكثر من 8 ٱلاف نخلة أتلفتها الحرائق السنة الفارطة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية السنة الفارطة إتلاف أكثر من 8 ٱلاف نخلة بسبب الحرائق، حيث سيتم إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق النخيل وأخطار موسم الإصطياف.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تطبيقا لبرنامج الوقاية السنوي واستمرار حملات التوعية والتحسيس المتعلقة بموسم الإصطياف، ستنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة وطنية للوقاية من أخطار الحرائق (النخيل والأشجار المثمرة )، الإنطلاق الرسمي لهذه الحملة يعطى اليوم الاثنين من ولاية بسكرة.

وأضاف البيان، أن الحرائق أتلفت مالا يقل عن 8035 نخلة خلال موسم 2019، بتسجيل إرتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 أين سجلت وحدات الحماية المدنية خسائر مقدرة بـ 7861 نخلة إحترقت.

وأوضح أن الأسباب الرئيسية لإندلاع هذه الحرائق تتعلق بعدم الإمتثال لقواعد السلامة والوقاية من حرائق بساتين النخيل، عدم الحيطة والحذر المزارعين، عوامل مناخية (الحرارة).

ونظرا للأخطار التي تمثلها هذه الحرائق وما ينجر عنها من تبعيات اقتصادية، وحفاظا على المنتوج الوطني والأمن الغذائي، تم إسداء تعليمات لكل الوحدات بالقيام بحملات توعية وتحسيس محلية، لإبلاغ مستغلين مزارع النخيل والسكان المحليين بأخطار الحرائق وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي نشوب الحرائق وكيفية حماية البساتين قبل وفي حالة نشوب حريق وحثهم على المساهمة في تطبيق التدابير الوقائية.

إلى جانب العمل الوقائي، إن الإستراتجية التي اتخذتها المديرية العامة للحماية المدنية في مجال مكافحة حرائق النخيل ترتكز على تخصيص جهاز عملياتي يتمثل في الأرتال المتنقلة تم تنصيبها حديثا على مستوى كل الولايات لاسيما الولايات الجنوبية الغنية بواحات النخيل.