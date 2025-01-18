الحماية المدنية: إجلاء 10 عائلات وتحرير 30 مركبة محصورة

نشرت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية،الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 02سا00د

حيث سجلت ذات المصالح تدخّلات وحداتها عبر 7 ولايات بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب مياه الأمطار التي شهدتها عديد الولايات. خلال الساعات الأخيرة، أين أنقذت مئات الأشخاص حاصرتهم الثلوج أو السيول.

وفي ولاية سوق أهراس، تم إنقاذ 3 عائلات علقت داخل سياراتها بسبب تراكم الثلوج في سدراتة. فيما تم تحرير حافلة على متنها 45 شخصا وانقاذ عائلتين داخل سيارتين حاصرتهم الثلوج في خميسة. بالإضافة إلى إنقاذ عائلة علقت داخل سيارتها بسبب تراكم الثلوج في عين السلطان.

فيما تم إنقاذ 26 شخصا على متن حافلة وخمسة أشخاص داخل سيارة أجرة بعدما حاصرتهم الثلوج في خزارة بولاية قالمة. وإنقاذ 4 افراد علقوا داخل سيارات جراء سقوط خيط كهربائي في بريش بولاية أم البواقي.

كما أجلت مصالح الحماية المدنية، حوالي 10 عائلات كانوا مهددين بارتفاع منسوب مياه الواد اغزر اومطيق بقرية اعمراش في بجاية. وأنقذت 3 أشخاص محاصرين إثر تراكم مياه الأمطار بين الجبل والوادي في التريعات بعنابة.

أما بولاية خنشلة تمكنت ذات المصالح من تحرير 30 مركبة محصورة بسبب تراكم الثلوج في جبل شيليا، وإجلاء حوالي 10 عائلات مهددين بارتفاع منسوب مياه الواد اغزر اومطيق بقرية اعمراش ببلدية بجاية ولاية بجاية.

كما نفذت عملية إمتصاص مياه الأمطار أمام مدخل عمارة بحي 16 مسكن ببلدية شبايطة مختار بولاية الطارف.

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