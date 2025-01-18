الحماية المدنية: إجلاء 4 عائلات وإنقاذ 3 أشخاص عالقين 

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، بمختلف ولايات الوطن، إلى غاية على الساعة 22سا30د.

وحسب ذات المصالح، تم تسجيل عدد من التدخلات عبر 7 ولايات بسبب الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولاية الجزائر

سجلت بلدية برج البحري عمليات إمتصاص مياه الأمطار المتراكمة من 25 منزل على مستوى الطابق الأرضي بحي قعلول بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

ولاية البويرة

بلدية الأخضرية سجل إنهيار أرضية لشقتين بعمارة متكونة من ط أ+ 3 بحي 17 أكتوبر دون تسجيل خسائر بشرية (تم إبعاد العائلتين).

ولاية ميلة

وعرفت بلدية فرجيوة سقوط جدار قديم لسوق جواري طوله حوالي 30 متر بشارع محمد فيلالي دون تسجيل خسائر بشرية.

ولاية بجاية

تم ببلدية بجاية إجلاء أربعة عائلات من منازلهم إلى أقاربهم بسبب إرتفاع منسوب مياه واد أغزر كإجراء وقائي.

بينما بلدية القصر تم إخراج سيارتين 2 عالقتين في الطريق جراء إرتفاع منسوب مياه الأمطار.

ولاية وهران

ففي بلدية بطيوة تم إمتصاص مياه الأمطار من الطريق الوطني رقم 97 الرابط بين الشهارية-سيق.

ولاية البليدة

وشهدت بلدية الشفة عملية البحث عن إحتمال شخص مفقود جرفته مياه واد شفة بقرية سيدي عيسى و عملية البحث متواصلة.

ولاية قسنطينة

بينما في بلدية قسنطينة تم إنقاذ ثلاث أشخاص عالقين على متن سيارة بسبب تراكم الأوحال بمنطقة جامع الطرشة وهم في حالة جيدة.