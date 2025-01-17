الحماية المدنية: إجلاء 7 عائلات وإنقاذ 11 شخصا بسبب التقلبات الجوية

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 17سا30د.

وسجلت المديرية ذاتها تدخّل وحداتها عبر 4 ولايات بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، ويتعلق بما يلي:

ولاية الطارف

شهدت بلدية السواريخ إجلاء 7 عائلات بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتراكمة بحي 20 أوت، ومصالحنا قامت بعملية امتصاص مياه الأمطار.

بينما ببلدية القالة، تم إنقاذ شخصين (رجل وأمراة) بزورق مطاطي.

ولاية سكيكدة

وعرفت بلدية سكيكدة عملية امتصاص مياه الأمطار داخل قاعة متعددة الرياضات.

ولاية عنابة

أما ببلدية واد العنب تم إنقاذ 7 أشخاص محصورين داخل منازل فوضوية بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

ولاية قالمة

وفي بلدية خزارة تم إنقاذ شخصين محصورين في سيارتين بسبب تراكم الثلوج.