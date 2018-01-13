الحماية المدنية :” إختناق 9 أشخاص من بينهم طفلين بالنعامة”

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة من أجل تحويل 9 حالات إختناق من غاز ثاني أوكسيد الكربون المنبعث من المدافئ.

وحسب بيان لذات المصالح،فإن كل الحالات سجلت خلال الأسبوع الأول من العام الحالي وهذا على مستوى بلدية بن عمار والمشرية.

وسجّلت ذات المصالح ببلدية مكمن بن عمار،تعرض 3 أطفال تتروحت أعمارهم مابين 4و9 سنوات مع إمرأة تبلغ من العمر 37 سنة للإختناق.

وهذا بعد تعرضهم لغاز ثاني أوكسيد الكربون وهذا داخل الحمام المنزلي وجميعهم من عائلة واحدة.

في حين تم تسجيل حالات أخرى ببلدية المشرية وهذا بعد بتعرض إمرأتين وثلاثة أطفال للإختناق وتم إنقاذهم من موت محقق.